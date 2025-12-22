Morelia: joven es localizado sin vida en domicilio de la Vasco de Quiroga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre, por motivos desconocidos, se quitó la vida al ahorcarse con una toalla dentro de un domicilio de la calle Bucareli, en la colonia moreliana Vasco de Quiroga, indicaron fuentes policiales.

El hallazgo lo realizaron unas personas durante la tarde noche de este lunes y lo reportaron al número de emergencias 911. Después arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo.

Unos vecinos comentaron a la Policía que el susodicho tenía aproximadamente 26 años de edad, era originario de Ciudad Hidalgo y rentaba una habitación en el mencionado inmueble donde fue encontrado muerto.

Los agentes otorgaron seguridad perimetral y solicitaron la intervención de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas.

BCT