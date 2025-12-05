Morelia: hombre muere en baños de gasolinera; investigan posible sobredosis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue encontrado sin vida al interior de los baños de una gasolinera Pemex ubicada en la colonia Isaac Arriaga, en la zona oriente de Morelia. El individuo no presentaba huellas de violencia y, al parecer, la causa de la muerte se debió a una sobredosis, informaron autoridades policiales.

El hallazgo fue realizado por algunas personas durante la mañana de este viernes en el citado lugar localizado a la orilla del Periférico Paseo de la República, cerca del Distribuidor Vial Salida a Charo.