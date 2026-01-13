Morelia: hombre es asesinado con arma larga dentro de vivienda en Capula

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de aproximadamente 50 años de edad fue hallado sin vida dentro de un domicilio ubicado en el barrio de Dolores, en la tenencia de Capula, en el municipio de Morelia. La víctima presentaba impactos de arma larga, según informaron autoridades, y permanece en calidad de no identificado.

De acuerdo con información de RED 113, fue la mañana de este martes cuando una persona realizó el hallazgo y lo reportó al número de emergencias. Al sitio arribaron elementos de la Policía de Morelia, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Civil, quienes confirmaron el deceso del hombre.

El inmueble donde ocurrió el crimen se localiza sobre la calle Mártires de Uruapan, entre las vialidades García Pueblita y Epitacio Huerta. La zona fue acordonada para resguardar la escena del crimen.

Posteriormente, peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependientes de la FGE, iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Una vez concluidas las labores en el lugar, el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce el móvil del homicidio.

