Morelia: hallan restos humanos de adulto mayor sobre carretera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los restos humanos de un adulto mayor fueron localizados a la orilla de la carretera Morelia-Huaniqueo, a la altura de la comunidad de Tzintzimacato Grande, informaron autoridades policiales.
El hallazgo fue reportado por algunos lugareños horas antes de la Nochebuena, quienes solicitaron la presencia de los oficiales. Al acudir al sitio, los agentes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro.
Posteriormente, arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los restos a la morgue.
De acuerdo con las fuentes, el cadáver corresponde a quien en vida respondía al nombre de Augusto M., de 87 años de edad. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso.
rmr