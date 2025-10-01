Morelia: dos policías heridos y un sujeto detenido, saldo confirmado tras tiroteo en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sujeto armado detenido y dos agentes policiales heridos, uno de ellos de la Guardia Nacional (GN) y otro de la Policía Morelia, fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre delincuentes armados y uniformados de las citadas corporaciones en el fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de esta ciudad capital.
El hecho de violencia se registró alrededor de las 22:20 horas del martes en la calle Erbio 2 y calle Circuito 4. Según fuentes policiales, los elementos de la GN realizaban un recorrido de vigilancia en la mencionada dirección, vieron a tres sujetos sospechosos bajar de un camión de pasajeros, entonces les marcaron el alto para una revisión protocolaria, pero los individuos se opusieron, sacaron unas armas de fuego y dispararon contra los uniformados.
La acción hostil desató un enfrentamiento que duró varios minutos y un elemento de la GN quedó lesionado, así como una oficial municipal que estaba en su día franco y pasaba por el sitio a bordo de un vehículo y acompañada por un familiar; ambos agentes fueron auxiliados y canalizados a un hospital. El reporte indica que se encuentran estables de salud.
En la escena se presentaron patrulleros de la Policía Morelia, quienes apoyaron a los de la GN y capturaron a uno de los presuntos agresores, le aseguraron una pistola y lo pusieron a disposición de la instancia competente. También se supo que dos cómplices del ahora indiciado escaparon.
Asimismo, en el área, los oficiales detuvieron a otros dos masculinos, a quienes les encontraron una sustancia con apariencia de narcótico, ellos fueron llevados ante la instancia competente para investigarlos si tuvieron o no relación en el ataque contra la GN.
Por último, los especialistas de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las averiguaciones correspondientes.
