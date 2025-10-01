Morelia: dos policías heridos y un sujeto detenido, saldo confirmado tras tiroteo en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sujeto armado detenido y dos agentes policiales heridos, uno de ellos de la Guardia Nacional (GN) y otro de la Policía Morelia, fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre delincuentes armados y uniformados de las citadas corporaciones en el fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de esta ciudad capital.

El hecho de violencia se registró alrededor de las 22:20 horas del martes en la calle Erbio 2 y calle Circuito 4. Según fuentes policiales, los elementos de la GN realizaban un recorrido de vigilancia en la mencionada dirección, vieron a tres sujetos sospechosos bajar de un camión de pasajeros, entonces les marcaron el alto para una revisión protocolaria, pero los individuos se opusieron, sacaron unas armas de fuego y dispararon contra los uniformados.