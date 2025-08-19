Morelia: dos heridos, tras carambola en libramiento de Morelia provocada por torton

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una carambola vehicular se registró la mañana de este martes sobre el Libramiento Norponiente de Morelia, en las inmediaciones de la Macroplaza Estadio, hecho que dejó dos personas lastimadas, afortunadamente no de gravedad, así como varios daños materiales, trascendió en la cobertura de la noticia.

El aparatoso percance sucedió en el sentido del estadio "Morelos" hacia el distribuidor vial de salida a Salamanca, justo a la altura de la colonia Lago 3, frente al asentamiento Lago 1.

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, un camión Freightliner tipo volteo, color blanco, embistió por alcance cuatro automóviles que circulaban a vuelta de rueda debido al accidente de dos tráileres del Grupo Ortiz, el cual ocurrió horas antes frente a la colonia El Realito.