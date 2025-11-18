Morelia: disparan contra hombre en intento de asalto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A punta de pistola, unos delincuentes asaltaron y le dispararon a un hombre, quien quedó herido, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el hecho ocurrió en la población de La Estancia, municipio de Morelia.

Lo anterior sucedió la noche del lunes y tuvo lugar en el kilómetro 17 de la carretera Morelia-Pátzcuaro. Trascendió que el agredido fue despojado de un teléfono celular y una cartera con dinero en efectivo.

El caso fue alertado a los patrulleros municipales, quienes acudieron a la mencionada dirección junto con paramédicos, mismos que otorgaron los primeros auxilios al agraviado y lo canalizaron a un hospital.

Asimismo, se conoció que el paciente responde al nombre de José Guadalupe, de aproximadamente 42 años de edad, quien sufrió un impacto de proyectil en las costillas del lado derecho. Los uniformados avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para emprender las diligencias correspondientes del asunto.

rmr