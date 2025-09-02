Morelia: cuerpo de joven hallado esta mañana presentaba huellas de violencia

De acuerdo con la agencia RED 113, al lugar acudieron especialistas de la Unidad de Atención Inmediata junto con peritos criminalistas, quienes confirmaron que la víctima presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Posteriormente, arribaron elementos de la Unidad de Servicios Periciales en la Escena del Crimen (USPEC) para realizar las investigaciones correspondientes, al tratarse de un homicidio.

Según lo informado en la cobertura, la persona fallecida fue identificada por familiares en el sitio. Se trata de un joven de aproximadamente 29 años de edad, cuyo nombre no ha sido revelado hasta el momento por las autoridades.

Una vez que los peritos concluyeron el procesamiento de la escena, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicar la necropsia de ley. Posteriormente, los familiares podrán realizar los trámites correspondientes para reclamar los restos de su ser querido.

