Morelia: conductor choca contra auto y luego contra vivienda; lo buscan [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un conductor en aparente estado de ebriedad protagonizó un accidente vial la noche del miércoles en la colonia Ventura Puente, en la capital michoacana, al chocar contra un vehículo estacionado y una vivienda.
El hecho quedó registrado en video y fue difundido hace unos minutos en la página de Facebook Revolución Social; en él se muestra el momento exacto en que una camioneta impacta contra el coche y luego contra la fachada de una casa, para después retirarse del lugar.
"Ayúdanos a ubicarlo para que se haga responsable de todo lo que hizo por traer sus tragos demás", se lee en la denuncia, acompañada del video del incidente.
Hasta el momento, no se ha informado si ya se presentó una denuncia ante las autoridades.
rmr