Morelia: conductor choca contra auto y luego contra vivienda; lo buscan [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un conductor en aparente estado de ebriedad protagonizó un accidente vial la noche del miércoles en la colonia Ventura Puente, en la capital michoacana, al chocar contra un vehículo estacionado y una vivienda.

El hecho quedó registrado en video y fue difundido hace unos minutos en la página de Facebook Revolución Social; en él se muestra el momento exacto en que una camioneta impacta contra el coche y luego contra la fachada de una casa, para después retirarse del lugar.

"Ayúdanos a ubicarlo para que se haga responsable de todo lo que hizo por traer sus tragos demás", se lee en la denuncia, acompañada del video del incidente.