Morelia: combi Rosa y auto terminan volcados tras chocar en salida a Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una combi y automóvil protagonizaron un accidente y ambos terminaron volcados sobre la avenida Morelos Norte de Morelia, en la salida a Salamanca, informaron fuentes policiales.
El aparatoso accidente se registró durante la mañana de este lunes a la altura de la colonia Los Ángeles, frente a la refresquera Aga.
En el sitio se presentaron unos patrulleros para abanderar el incidente, también acudieron paramédicos para atender a los tripulantes de las mencionadas unidades.
Unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y pidieron unas grúa, a efecto de retirar los automotores siniestrados.
rmr