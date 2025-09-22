Morelia: combi Rosa y auto terminan volcados tras chocar en salida a Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una combi y automóvil protagonizaron un accidente y ambos terminaron volcados sobre la avenida Morelos Norte de Morelia, en la salida a Salamanca, informaron fuentes policiales.

El aparatoso accidente se registró durante la mañana de este lunes a la altura de la colonia Los Ángeles, frente a la refresquera Aga.