Nota Roja

Morelia: combi Rosa y auto terminan volcados tras chocar en salida a Salamanca

Ambas unidades volcaron
Morelia: combi Rosa y auto terminan volcados tras chocar en salida a Salamanca
RED 113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una combi y automóvil protagonizaron un accidente y ambos terminaron volcados sobre la avenida Morelos Norte de Morelia, en la salida a Salamanca, informaron fuentes policiales.

El aparatoso accidente se registró durante la mañana de este lunes a la altura de la colonia Los Ángeles, frente a la refresquera Aga.

En el sitio se presentaron unos patrulleros para abanderar el incidente, también acudieron paramédicos para atender a los tripulantes de las mencionadas unidades.

Unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y pidieron unas grúa, a efecto de retirar los automotores siniestrados.

rmr

combi
volcados

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com