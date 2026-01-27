Morelia: choques dejan dos motociclistas heridos esta mañana de martes

Unos paramédicos llegaron a la mencionada dirección, auxiliaron al susodicho y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. Asimismo, unos oficiales se encargaron de las actuaciones respectivas.

Posteriormente, sobre la avenida Periodismo, a la altura de la colonia Agustín Arriaga Rivera, una motocicleta y un auto protagonizaron un choque; la persona que conducía el motociclo quedó herida.

Al lugar arribaron unos socorristas, quienes otorgaron las primeras curaciones al paciente y lo canalizaron a un nosocomio para su adecuada valoración médica. Finalmente, unos patrulleros se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

