Morelia: choques dejan dos motociclistas heridos esta mañana de martes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos motociclistas resultaron lesionados en accidentes de tránsito registrados en distintas vialidades de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.
El primer hecho ocurrió sobre el Libramiento Oriente, a pocos metros de los túneles del distribuidor vial salida a Charo. En el lugar, un motorista derrapó, incidente que fue reportado al número de emergencias.
Unos paramédicos llegaron a la mencionada dirección, auxiliaron al susodicho y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. Asimismo, unos oficiales se encargaron de las actuaciones respectivas.
Posteriormente, sobre la avenida Periodismo, a la altura de la colonia Agustín Arriaga Rivera, una motocicleta y un auto protagonizaron un choque; la persona que conducía el motociclo quedó herida.
Al lugar arribaron unos socorristas, quienes otorgaron las primeras curaciones al paciente y lo canalizaron a un nosocomio para su adecuada valoración médica. Finalmente, unos patrulleros se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.
rmr