Morelia: choque de cinco autos deja tres lesionados en salida a Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque múltiple se registró durante la noche del domingo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, percance que dejó tres personas levemente lastimadas y daños materiales, informaron autoridades policiales y de rescate.

El aparatoso percance tuvo lugar aproximadamente en el kilómetro 6, cerca del restaurante El Borrego Veloz, a la altura de la tenencia Morelos. El hecho fue reportado al número de emergencias 911.