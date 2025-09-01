Morelia: choque de cinco autos deja tres lesionados en salida a Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque múltiple se registró durante la noche del domingo sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, percance que dejó tres personas levemente lastimadas y daños materiales, informaron autoridades policiales y de rescate.
El aparatoso percance tuvo lugar aproximadamente en el kilómetro 6, cerca del restaurante El Borrego Veloz, a la altura de la tenencia Morelos. El hecho fue reportado al número de emergencias 911.
En el sitio se presentaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes atendieron a los heridos. Según las fuentes, cinco automotores participaron en el incidente.
Unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, y unas grúas retiraron las unidades siniestradas.
