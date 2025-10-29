Morelia: chocan cuatro vehículos en salida a Salamanca; dos terminaron volcados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En distintos hechos, cuatro vehículos se accidentaron y dos de ellos terminaron volcados sobre la avenida Morelos Norte de Morelia, en la salida a Salamanca, informaron fuentes policiales.

Los percances ocurrieron de manera consecutiva en la misma zona, a la altura de la colonia Los Ángeles.