Morelia: chocan cuatro vehículos en salida a Salamanca; dos terminaron volcados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En distintos hechos, cuatro vehículos se accidentaron y dos de ellos terminaron volcados sobre la avenida Morelos Norte de Morelia, en la salida a Salamanca, informaron fuentes policiales.
Los percances ocurrieron de manera consecutiva en la misma zona, a la altura de la colonia Los Ángeles.
La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron patrulleros, bomberos y paramédicos, quienes auxiliaron a los ocupantes de las unidades siniestradas.
Asimismo, unos agentes de vialidad se encargaron de los peritajes respectivos para deslindar responsabilidades. Los incidentes generaron bastante carga vehicular en ambos sentidos de referida avenida.
rmr