Nota Roja

Morelia: chocan cuatro vehículos en salida a Salamanca; dos terminaron volcados

Morelia: chocan cuatro vehículos en salida a Salamanca; dos terminaron volcados
RED 113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En distintos hechos, cuatro vehículos se accidentaron y dos de ellos terminaron volcados sobre la avenida Morelos Norte de Morelia, en la salida a Salamanca, informaron fuentes policiales.

Los percances ocurrieron de manera consecutiva en la misma zona, a la altura de la colonia Los Ángeles.

La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron patrulleros, bomberos y paramédicos, quienes auxiliaron a los ocupantes de las unidades siniestradas.

RED 113

Asimismo, unos agentes de vialidad se encargaron de los peritajes respectivos para deslindar responsabilidades. Los incidentes generaron bastante carga vehicular en ambos sentidos de referida avenida.

rmr

Accidente
Salida a Salamanca
volcaduras

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com