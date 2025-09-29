Morelia: chocan cuatro vehículos en salida a Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos cuatro vehículos protagonizaron un aparatoso choque por alcance sobre avenida Morelos Norte de Morelia, en la salida a Salamanca, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

El accidente se registró la mañana de este lunes frente a la entrada al fraccionamiento Santa Fe. Trascendió que aparentemente la falta de precaución de los conductores involucrados generó el percance.