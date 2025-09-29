Morelia: chocan cuatro vehículos en salida a Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos cuatro vehículos protagonizaron un aparatoso choque por alcance sobre avenida Morelos Norte de Morelia, en la salida a Salamanca, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.
El accidente se registró la mañana de este lunes frente a la entrada al fraccionamiento Santa Fe. Trascendió que aparentemente la falta de precaución de los conductores involucrados generó el percance.
La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron unos patrulleros de Tránsito, mismo que se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.
Se apreció que los automotores siniestrados son: un Volkswagen negro, dos camionetas blancas y un auto azul, unidades que posteriormente fueron retiradas para no obstaculizar el paso de otros carros.
rmr