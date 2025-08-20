Morelia: choca contra poste y termina encima de otro auto, en salida a Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automóvil terminó volcado y parcialmente encima de otro vehículo, esto tras salir de la carpeta asfáltica y chocar contra un poste de madera ubicado a la orilla de una de las laterales de la avenida Morelos Norte, en Morelia, indicaron fuentes allegadas al tema.
El percance sucedió durante la noche del martes en la salida a Salamanca, en el sentido de Tarímbaro hacia la capital michoacana, a la altura de la colonia Ampliación La Soledad y de la calle Rosio Próspero.
Trascendió que el auto siniestrado es uno de la marca Nissan March, color plata, y la segunda unidad perjudicada es de la marca Chevrolet Spark, color plata, la cual estaba aparcada afuera de un domicilio.
En el sitio se presentaron patrulleros municipales y paramédicos; estos últimos atendieron al conductor del March. Por último, los oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y, con apoyo de una grúa, retiraron el carro accidentado.
