Morelia: choca contra poste y termina encima de otro auto, en salida a Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automóvil terminó volcado y parcialmente encima de otro vehículo, esto tras salir de la carpeta asfáltica y chocar contra un poste de madera ubicado a la orilla de una de las laterales de la avenida Morelos Norte, en Morelia, indicaron fuentes allegadas al tema.

El percance sucedió durante la noche del martes en la salida a Salamanca, en el sentido de Tarímbaro hacia la capital michoacana, a la altura de la colonia Ampliación La Soledad y de la calle Rosio Próspero.