Morelia: camioneta cae a desnivel en camino de terracería; no hay heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una camioneta roja que circulaba sobre un estrecho camino de terracería quedó parcialmente volcada tras caer a un desnivel, en las inmediaciones de la antigua carretera a Pátzcuaro y la ciclovía, en Morelia, indicaron fuentes allegadas al tema.

El percance se registró alrededor del mediodía de este jueves en los límites de la Tenencia Morelos con la colonia San José del Cerrito, sobre la rústica calle denominada Del Salto, en las cercanías del Edificio E de FIRA.