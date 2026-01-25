Morelia: camión conurbado arrolló a familia en moto; murió una mujer y el chofer fue detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tragedia vial se registró la tarde de este domingo sobre la avenida Morelos Norte, en pleno centro histórico de la capital michoacana, donde una familia que viajaba a bordo de una motocicleta fue impactada por un camión del transporte público conurbado que se dirigía hacia la zona de Tarímbaro. El percance ocurrió a escasos metros de la Casa de la Cultura y del Templo de El Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes, en la motocicleta viajaban un hombre, una mujer y un niño de aproximadamente 4 años de edad. Tras el impacto con un camión de color verde, lamentablemente la mujer perdió la vida en el lugar, mientras que el hombre y el menor resultaron lesionados, aunque afortunadamente su estado de salud fue reportado como no grave.

Paramédicos de la empresa Ambumed acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria. Al llegar, confirmaron el fallecimiento de la fémina y proporcionaron curaciones inmediatas al menor y al adulto, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, elementos de la Policía Turística de la Guardia Civil aseguraron al conductor del camión involucrado y lo pusieron a disposición de la autoridad competente. Asimismo, se delimitó la zona del accidente para facilitar el trabajo de la Fiscalía General del Estado, que ya inició las investigaciones correspondientes a través de su unidad de atención inmediata.

Hasta el momento, las identidades de las personas involucradas no han sido dadas a conocer por las autoridades.

rmr