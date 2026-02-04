Morelia: camión cargado con yeso vuelca en el Ramal Camelinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles se registró la volcadura de un camión que transportaba bultos de yeso sobre el Ramal Camelinas, en Morelia, hecho que por fortuna no dejó personas lesionadas, solo daños materiales.

Automovilistas que pasaban por la zona reportaron el accidente al número de emergencias 911, lo que permitió la rápida movilización de bomberos y elementos de seguridad pública.

Al arribar al lugar, los cuerpos de auxilio confirmaron que el conductor resultó ileso.