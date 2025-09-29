Morelia: ataque armado deja un muerto y dos heridos en tabiquera en Tenencia Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue asesinado a balazos durante la última hora del domingo en la Tenencia Morelos, en la zona de El Arquito, informaron autoridades policiales. Asimismo, trascendió de manera extraoficial que también otros dos sujetos quedaron heridos tras la agresión armada.

El hecho tuvo lugar en una tabiquera de la calle San Cristóbal Ecatepec y fue reportado por algunos vecinos al número de emergencias 911. Después arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, además los socorristas canalizaron a los sobrevivientes a un hospital, víctimas que permanecen en calidad de no identificadas.