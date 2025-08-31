Morelia: atacan a tiros a hombre en Camponubes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre quedó malherido tras ser atacado a balazos en el fraccionamiento Camponubes, ubicado al poniente de Morelia. El móvil de la agresión es desconocido, informaron autoridades policiales.

Lo anterior sucedió la noche de este domingo en la calle Lucena, carca del camino al fraccionamiento Villas de la Loma. De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el atacante vestía chamarra negra, pantalón de mezclilla y luego de los disparos huyó.

Unos vecinos reportaron el caso y solicitaron una ambulancia, después arribaron patrulleros y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios ofendido y lo canalizaron a un hospital para pronta atención médica, paciente que responde al nombre de Erick Daniel, de 48 años de edad.

Los agentes acordonaron la escena y solicitaron la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones correspondientes.

rmr