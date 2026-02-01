Morelia: accidente de moto deja dos heridos en avenida Camelinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos personas resultaron lesionadas al sufrir un accidente de motocicleta cuando circulaban sobre la avenida Camelinas, al sur de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate. De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo habría impactado la unidad de las víctimas.

El percance se registró durante la tarde de este domingo, a la altura de la colonia La Loma, y fue reportado al número de emergencias 911. Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes atendieron a un hombre y a una mujer, mismos que fueron canalizados a un hospital para su adecuada valoración médica.

Finalmente, los oficiales de Tránsito se encargaron de las acciones correspondientes y retiraron la motocicleta del lugar. Se recomienda a los automovilistas y motociclistas manejar con cuidado, sin distracciones, manteniendo distancias prudentes y no conducir a exceso de velocidad.

rmr