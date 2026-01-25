Militares frustran ataque y aseguran armas en Apatzingán; hay dos detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas armadas en una brecha que conecta a la comunidad de El Morado, durante un operativo de vigilancia en la región de Tierra Caliente.

Los hechos ocurrieron este domingo, cuando los militares realizaban recorridos de patrullaje en zonas rurales. Al observar a dos individuos en actitud evasiva, los interceptaron; tras ser agredidos con disparos, respondieron y lograron la detención sin que se registraran heridos entre el personal castrense.