Militares frustran ataque y aseguran armas en Apatzingán; hay dos detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas armadas en una brecha que conecta a la comunidad de El Morado, durante un operativo de vigilancia en la región de Tierra Caliente.
Los hechos ocurrieron este domingo, cuando los militares realizaban recorridos de patrullaje en zonas rurales. Al observar a dos individuos en actitud evasiva, los interceptaron; tras ser agredidos con disparos, respondieron y lograron la detención sin que se registraran heridos entre el personal castrense.
A los detenidos se les aseguró un arma larga, 96 cartuchos útiles, cargadores y un chaleco táctico. Todo el material, junto con las personas, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento legal correspondiente.
La presencia del Ejército se mantuvo en la zona como medida preventiva, en el marco de las acciones para contener la violencia en comunidades rurales del municipio.
