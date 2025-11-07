Militares desmantelan narcocampamento y abaten a 2, en región Zinapécuaro

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de un grupo criminal atacaron a elementos del Ejército Mexicano, quienes repelieron la agresión y abatieron a dos de los hostiles. La contienda tuvo lugar en una zona serrana de Zinapécuaro, donde se localizaba un narcocampamento que fue inhabilitado, informaron fuentes allegadas a las autoridades.

La confrontación

De acuerdo con la información obtenida, durante la tarde de ayer jueves los militares realizaban recorridos de vigilancia y, al llegar a un paraje boscoso ubicado en las inmediaciones de la población de La Galera, detectaron a varios sujetos fuertemente armados, quienes al verlos comenzaron a dispararles.

Hallazgo de fusiles, municiones y vehículos

Al defenderse, los soldados abatieron a dos de los agresores, mientras que sus cómplices huyeron. En el sitio, los castrenses aseguraron tres vehículos de las marcas Toyota Tacoma, Chevrolet Silverado y Toyota FJ Cruiser, este último con reporte de robo y sin placas.

También en el lugar fueron decomisados mil 540 cartuchos útiles de distintos calibres, 13 cargadores metálicos para fusil y uno plástico, 10 uniformes tipo militar, tres chalecos balísticos —dos de ellos con las siglas CJNG—, casas de campaña, alimentos enlatados, maletas con ropa y dos armas largas tipo AK-47.

Inician las investigaciones del hecho

El caso fue notificado a las instancias competentes, las cuales emprendieron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

Hasta el momento, la identidad de los finados es desconocida. Uno de ellos tenía aproximadamente 20 años de edad, vestía todo de negro y portaba un chaleco táctico. El otro tenía entre 28 y 30 años, también vestía de negro y usaba una fornitura pixelada con cargadores para AK-47.

