Mientras una distrae al vendedor, otro roba: video exhibe modus operandi en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pareja fue captada por cámaras de seguridad en el momento en que robaban artículos de una ferretería en Morelia.

El video del hecho fue difundido por la página Revolución Social, con un llamado a la ciudadanía para ayudar a identificar a los responsables.

En las imágenes, con fecha del 3 de febrero de 2026, se observa cómo un hombre distrae al encargado del establecimiento, mientras una mujer aprovecha para introducir diversos productos en su bolso.

Entre los artículos que aparentemente sustrae se encuentran taladros, lámparas, encendedores y otros objetos de ferretería.

Ambos individuos abandonan el local sin pagar, en lo que parece ser una acción premeditada y ejecutada en coordinación.

Hasta ahora no se ha confirmado si los hechos han sido denunciados ante las autoridades, pero usuarios en redes sociales han pedido que se investigue y se tomen medidas ante este tipo de situaciones.