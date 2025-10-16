Mientras dormías: otro choque en la Siglo XXI deja 3 heridos

Arteaga, Michoacán (MiMorelia.com).- El choque de frente entre dos camiones de carga dejó como saldo tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, en la autopista Siglo XXI.
El aparatoso accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 253 del tramo carretero Las Cañas - Feliciano, en los límites de Guerrero y Michoacán, donde colisionaron un camión de carga blanco y un tráiler rojo.
Hasta el sitio se trasladaron paramédicos de Ambulancias Ambumed y personal de la autopista, encontrando heridos a Edel S. C., de 34 años; Leonel Fernando C. M., de 33 años; y Julio César G. T., de 37 años.
Los tres pacientes, luego de recibir las primeras curaciones, fueron trasladados a un hospital de la región para su adecuada atención médica.
Integrantes de Auxilio Vial también apoyaron en las labores de auxilio y abanderamiento, siendo cerrada la vialidad hasta entrada la madrugada, para que se realizaran los peritajes respectivos y el retiro de las unidades siniestradas.
RYE-