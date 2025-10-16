Mientras dormías: otro choque en la Siglo XXI deja 3 heridos

El aparatoso accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 253 del tramo carretero Las Cañas - Feliciano, en los límites de Guerrero y Michoacán, donde colisionaron un camión de carga blanco y un tráiler rojo.

Hasta el sitio se trasladaron paramédicos de Ambulancias Ambumed y personal de la autopista, encontrando heridos a Edel S. C., de 34 años; Leonel Fernando C. M., de 33 años; y Julio César G. T., de 37 años.