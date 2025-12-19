Mientras dormías: fuerte accidente se registró en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– En las primeras horas de este viernes, se registró un fuerte accidente en la avenida Camelinas, a la altura de la Torre Financiera.

De acuerdo a reportes preliminares, un automóvil de color negro perdió el control y terminó impactándose contra los camellones, provocando un tráfico considerable en la zona.

El incidente ocurrió en la noche del jueves y se extendió hasta las primeras horas de este viernes, generando alerta entre los automovilistas que transitaban por el área.

Afortunadamente, no se han reportado víctimas fatales, pero los daños materiales al vehículo son evidentes.