Mientras dormías: desde un auto disparan a un hombre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este sábado, un hombre fue baleado en las cercanías del Poliforum de la ciudad de Morelia. El agraviado, ya herido se trasladó hasta la colonia Mariano Escobedo donde pidió ayuda.

El ofendido narró a las autoridades que minutos antes de las 04:00 horas, se encontraba sobre la avenida Guadalupe Victoria a la altura de la glorieta del Poliforum, pro donde paso un auto de color blanco, cuyos ocupantes le dispararon y siguieron con su camino.

El lesionado identificado como Alexis Ignacio M., de 32 años de edad recibió un impacto en la pierna derecha y como pudo camino hasta la calle Cenobio Paniagua, esquina con avenida Quinceo, siendo visto por algunos vecinos, quienes reportaron al servicio de emergencias.

Por lo anterior al sitio se trasladaron al lugar oficiales de la Policía Morelia y Paramédicos, mismos que auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un hospital para su adecuada atención médica. Hasta el momento el móvil de la agresión es desconocido.

RYE