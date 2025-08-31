Mientras dormías: chocan en la Madero, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos vehículos protagonizaron un choque frontal sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, hecho que dejó dos lesionados y daños materiales.

Autoridades policiales y de rescate informaron que lo anterior se registró durante la madrugada de este domingo a la altura de la colonia Sindurio y a pocos metros de la avenida San Juanito Itzícuaro.