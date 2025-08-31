Mientras dormías: chocan en la Madero, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos vehículos protagonizaron un choque frontal sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia, hecho que dejó dos lesionados y daños materiales.
Autoridades policiales y de rescate informaron que lo anterior se registró durante la madrugada de este domingo a la altura de la colonia Sindurio y a pocos metros de la avenida San Juanito Itzícuaro.
Una de las unidades involucradas es de la marca Nissan Versa, color blanco; el otro automotor es uno de color negro.
Unos paramédicos arribaron a la escena del percance y otorgaron los primeros auxilios a los afectados.
De igual manera se presentaron unos patrulleros, mismos que abanderaron el incidente, realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y pidieron una grúa, la cual retiró los carros perjudicados.
RYE