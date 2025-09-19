Mientras dormías: arde taxi en la colonia Nueva Valladolid, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un auto con rótulos de "Taxi Morelia" ardió en llamas durante la madrugada de este viernes en la colonia Nueva Valladolid, cerca del Cuartel Valladolid, comentaron fuentes policiales, las cuales agregaron que no hubo lesionados.

Lo anterior se registró sobre la calle 18 de Marzo, cerca de calle Juana Barragán.

Unas personas se dieron cuenta de la situación y la reportaron al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron unos bomberos quienes sofocaron la lumbre. Se desconoce cómo inició el fuego en la referida unidad, la cual es de la marca Nissan Tsuru.

RYE