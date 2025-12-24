Michoacán: tras días de no verla, hallan sin vida a su vecina de 75 años en su casa

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Una adulta mayor fue localizada sin vida al interior de su vivienda, situada en la colonia El Porvenir de Zamora, sin que se detectaran indicios de violencia, informaron autoridades municipales.

El hecho se registró luego de que habitantes de la calle Venustiano Carranza manifestaran su preocupación al notar que la mujer, identificada como Esperanza A., de 75 años de edad, no había salido de su domicilio como acostumbraba. Al no obtener respuesta, una vecina ingresó al inmueble y la encontró inconsciente sobre un sillón en la sala.

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron los elementos de la Policía Municipal, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos.

Los socorristas confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y que presentaba un estado avanzado de descomposición, estimándose que el fallecimiento habría ocurrido al menos dos días antes del hallazgo.

Posteriormente, el personal de la Fiscalía Regional de Justicia se presentó en el domicilio para realizar las actuaciones legales correspondientes. De manera preliminar, se informó que no se observaron huellas de violencia, por lo que la muerte fue atribuida a causas naturales.

