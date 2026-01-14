Michoacán: se registra múltiple choque en la autopista de Occidente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles se registró un fuerte accidente vehicular múltiple sobre la Autopista de Occidente, a la altura del municipio de Maravatío, el cual fue atendido por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán, en el percance estuvieron involucrados varios vehículos, incluyendo nodrizas cargadas con autos nuevos, lo que ocasionó afectaciones en el tránsito y generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio.

Unidades de emergencia se trasladaron al sitio tanto por tierra como por aire para brindar atención médica a las personas afectadas.

Hasta el momento, no se ha confirmado el número de lesionados ni el estado de salud de los implicados.

