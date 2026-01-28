Michoacán: matan a hombre a tiros; su esposa, bajo investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre murió en un hospital de Zamora tras recibir un disparo en la cabeza, presuntamente a manos de su esposa, quien ya fue detenida por autoridades estatales.

Según reportes policiales, el hecho ocurrió el martes 27 de enero en un domicilio ubicado en la calle Salamina del Fraccionamiento Acanto II, en la ciudad de Zamora, donde Ana Karen C., de 31 años de edad, habría atacado con un arma de fuego a su pareja sentimental, identificado como Raúl V., de 30 años.

El hombre fue trasladado por familiares a un nosocomio privado, donde permaneció algunas horas en estado grave, pero finalmente perdió la vida la madrugada de este miércoles.