Michoacán: le explota cohete en Navidad y sufre grave herida en la mano

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó con heridas de consideración en una de sus manos al estallarle un artefacto, mientras manipulaba pirotecnia en la colonia Ampliación Revolución de la ciudad de Uruapan.

Fue la madrugada de esta Navidad, cuando los cuerpos de auxilio recibieron el reporte de una persona lesionada por uso de fuegos artificiales, lo que movilizó a los paramédicos de Rescate y salvamento.

A su llegada los socorristas auxiliaron a un masculino con severas afectaciones en la mano derecha, luego de que le detonara un cohete, al momento en que el susodicho en medio de la celebración de Navidad se descuidó al estar detonando los peligrosos objetos.