Michoacán: le cae portón y muere

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sexagenario falleció mientras recibía atención médica en un hospital de Apatzingán, luego de que le cayera un portón en un inmueble de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

Al respecto, se supo que el lamentable accidente ocurrió en un domicilio de la calle Venustiano Carranza, casi esquina con Andrew Almazán, donde el susodicho se encontraba laborando y, en determinado momento, el citado portón metálico se vino abajo.

El señor Marco Antonio N., de 61 años de edad, resultó gravemente herido y de inmediato fue auxiliado por algunos compañeros, quienes pidieron ayuda al número de emergencias.

Minutos después, arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes trasladaron al paciente al Hospital Regional, pero posteriormente los médicos confirmaron su deceso.

Personal del nosocomio dio aviso a la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran los correspondientes actos de investigación.

