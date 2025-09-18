Michoacán: jóvenes chocan contra árbol y mueren dos; sobrevivió el conductor

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos jóvenes fallecieron y uno más resultó malherido tras el choque de una camioneta contra un árbol localizado en un desnivel a la orilla de la carretera Opopeo-Tacámbaro, indicaron autoridades policiales y de rescate.

El trágico percance se registró durante la tarde noche del miércoles a la altura del kilómetro 5+500 de la citada vialidad, dentro del municipio de Salvador Escalante.

Se apreció que el vehículo siniestrado es de la marca Jeep, color plata, con matrícula UDC-51638. De acuerdo con las fuentes, los ahora finados respondían a los nombres de Carlos Rigoberto y Rafael, ambos de 26 años de edad, uno de ellos viajaba como copiloto y el otro en los asientos traseros.