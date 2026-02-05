Michoacán: hallan sin vida a mujer desaparecida; presentaba signos de violencia

Tingüindín, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer que estaba reportada como desaparecida, de nombre Paola Jazmín T., de 34 años de edad, quien contaba con una cédula de búsqueda activa de Alerta Alba, desde finales de enero, fue localizada sin vida y con huellas de violencia.

De acuerdo con la información obtenida en la labor noticiosa, la víctima fue encontrada recientemente tirada sobre la carretera Tacátzcuaro-La Magdalena, en este municipio de Tingüindín, tras un reporte recibido por autoridades de Seguridad Pública. Sus restos estaban "embolsados".