Michoacán: hallan cuerpo de adulto mayor en pozo de agua, en Tzintzuntzan

Tzintzuntzan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor fue localizado sin vida dentro de un pozo de agua ubicado en la población de Tziranga, municipio de Tzintzuntzan, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el susodicho no tenía huellas de violencia.

Los yernos del referido hombre realizaron el hallazgo durante la mañana de este lunes cuando acudieron a su domicilio para visitarlo, así que reportaron la situación, indicaron las fuentes.

Después arribaron oficiales de la Guardia Civil (GC), así como militares y elementos de la Guardia Nacional (GN), mismos que confirmaron el deceso del individuo y delimitaron el perímetro.

Después, el finado fue identificado por su exesposa, él respondía al nombre de Juventino, de 66 años de edad. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones respectivas. Al final, los familiares del difunto realizaron los trámites correspondientes para otorgarle sepultura.

rmr