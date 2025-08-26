Michoacán: hallan cadáver envuelto en plástico atorado en compuerta de canal de riego

Jacona, Michoacán (MiMorelia.com).- El cadáver con huellas de violencia y envuelto con plásticos agrícolas de un hombre desconocido fue hallado al interior de un canal de riego en la tenencia de “El Platanal” perteneciente al municipio de Jacona.

El macabro hallazgo se dio el lunes y fue reportado por algunos ciudadanos al número de emergencias 911, indicando que había un cuerpo flotando en el canal número 6 de la presa 6, por lo que patrulleros municipales acudieron para atender la situación.

A su llegada los uniformados confirmaron que se trataba de un masculino atorado en una compuerta, mismo que estaba amarrado y envuelto en plásticos, siendo solicitada la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Un grupo multidisciplinario de Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, se dio cita para realizar las actuaciones de ley. Hasta el momento se desconoce la identidad del finado, su cuerpo fue enviado al Semefo de Zamora para la práctica de la necropsia de rigor.

