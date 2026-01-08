Michoacán: hallan al menos 4 cuerpos desmembrados en costales cerca de plaza comercial de Cuitzeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves, al menos cuatro cuerpos desmembrados fueron hallados dentro de costales y bolsas, a un costado de la carretera libre, cerca de la plaza textil de Cuitzeo, en los límites entre Michoacán y Guanajuato.

Según reportes de RED 113, fue personal de la Policía Municipal quien acudió al sitio tras recibir el reporte ciudadano sobre objetos sospechosos abandonados en la vía pública. Al llegar al lugar, confirmaron que se trataba de restos humanos distribuidos en al menos seis costales de yute.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, en espera del arribo de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de las diligencias correspondientes a través de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen.