Michoacán: hallan al menos 4 cuerpos desmembrados en costales cerca de plaza comercial de Cuitzeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves, al menos cuatro cuerpos desmembrados fueron hallados dentro de costales y bolsas, a un costado de la carretera libre, cerca de la plaza textil de Cuitzeo, en los límites entre Michoacán y Guanajuato.
Según reportes de RED 113, fue personal de la Policía Municipal quien acudió al sitio tras recibir el reporte ciudadano sobre objetos sospechosos abandonados en la vía pública. Al llegar al lugar, confirmaron que se trataba de restos humanos distribuidos en al menos seis costales de yute.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano, en espera del arribo de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de las diligencias correspondientes a través de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen.
Inicialmente se especuló sobre un posible incendio en locales de la plaza textil; sin embargo, autoridades locales desmintieron esta versión, indicando que únicamente se localizó el hallazgo de los cuerpos.
Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido determinadas. Será la autoridad ministerial quien continúe con las investigaciones.
Cabe recordar que hace unos días fue localizado otro cuerpo desmembrado en similares condiciones en la misma zona, específicamente en una parada de transporte público.
rmr