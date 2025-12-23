Michoacán: disparo accidental mata a joven; compañeros intentaron ocultar el cuerpo

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven que manipulaba una pistola disparó accidentalmente contra otro durante una convivencia al exterior de un domicilio ubicado en el centro de la ciudad de Zitácuaro. El afectado falleció y algunas de las personas reunidas en el lugar intentaron ocultar el cuerpo y el arma, informaron autoridades policiales.

El hecho se registró la noche del lunes sobre la calle Aldama Sur, casi esquina con Guillermo Prieto Poniente, a la altura de la tienda denominada “Oasis”.

Trascendió que el arma, tipo escuadra, calibre .38 Súper, pertenece al sujeto identificado como Juan José M., de 30 años de edad, quien presuntamente se la prestó a Sebastián M., de 21 años; este último, al manipularla, la accionó y lesionó de muerte a su amigo Álvaro S., de 22 años.

De acuerdo con las fuentes, el afectado quedó tendido sobre la vía pública, pero algunas personas lo levantaron y lo introdujeron a un inmueble, donde lo cubrieron con tablas y hojas; además, ocultaron la pistola en una maceta con una planta.

Sin embargo, una llamada anónima alertó a los oficiales, quienes acudieron al sitio y descubrieron el homicidio, por lo que solicitaron la intervención de los especialistas de la Fiscalía Regional.

Los agentes iniciaron las investigaciones correspondientes, aseguraron a los involucrados para ponerlos a disposición de la autoridad competente y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

