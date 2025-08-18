Michoacán: conductor atropella accidentalmente a empleada de gasolinera

Ario de Rosales, Michoacán (MiMorelia.com).- El chofer de un camión de carga, al echarse de reversa, accidentalmente atropelló y mató a la empleada de una gasolinera ubicada a la orilla de la carretera Ario de Rosales-Santa Clara, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que el susodicho fue detenido.

El hecho se registró la mañana de este lunes en la citada estación de combustible denominada "Grupo Gasolinero SAME". Asimismo, se supo que la ahora finada respondía al nombre de Mary Carmen, de aproximadamente 34 años de edad, quien quedó tirada junto a una de las bombas dispensadoras de gasolina.

De acuerdo con las fuentes, cuando sucedió el incidente, el conductor del pesado vehículo se dio a la fuga, entonces unas personas alertaron a unos patrulleros municipales, quienes lo alcanzaron y lo aseguraron a la altura de la población de Puentecillas, consecutivamente lo pusieron a disposición de la instancia competente.

Además, los uniformados solicitaron la intervención de los elementos de la Fiscalía Regional, mismos que se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver de la fémina a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

rmr