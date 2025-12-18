Michoacán: cinco autos nuevos quedan en cenizas tras incendio de "madrina" en la Siglo XXI

La Huacana, Michoacán (MiMorelia.com).- Un voraz incendio consumió el segundo remolque de un camión nodriza, dejando calcinados cinco vehículos nuevos que eran trasladados en dicha unidad sobre la autopista Siglo XXI.
El siniestro aparentemente comenzó debido al sobrecalentamiento del sistema de frenos, lo que rápidamente ocasionó un incendio en las llantas que se propagó. Sin embargo, gracias a la reacción del operador, quien desenganchó el área afectada, no se vio afectada la cabina ni otro remolque.
La emergencia tuvo lugar en el kilómetro 176 del tramo carretero Nueva Italia–Las Cañas, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.
Los Bomberos de Nueva Italia acudieron para combatir las llamas, pero, a pesar de sus esfuerzos, el fuego consumió por completo uno de los remolques y los cinco autos que eran transportados en la unidad, los cuales quedaron totalmente calcinados.
Durante las labores de atención a la emergencia, elementos de Auxilio Vial y de la Guardia Nacional implementaron el cierre temporal de la circulación, sin que se reportaran personas heridas.
