Michoacán: cinco autos nuevos quedan en cenizas tras incendio de "madrina" en la Siglo XXI

La Huacana, Michoacán (MiMorelia.com).- Un voraz incendio consumió el segundo remolque de un camión nodriza, dejando calcinados cinco vehículos nuevos que eran trasladados en dicha unidad sobre la autopista Siglo XXI.

El siniestro aparentemente comenzó debido al sobrecalentamiento del sistema de frenos, lo que rápidamente ocasionó un incendio en las llantas que se propagó. Sin embargo, gracias a la reacción del operador, quien desenganchó el área afectada, no se vio afectada la cabina ni otro remolque.