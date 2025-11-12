Michoacán: choque de tráiler en la México-Guadalajara deja un muerto y dos heridos

Copándaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un muerto y dos lesionados fue el saldo que dejó el choque de un camión mueblero contra la retaguardia de otro vehículo, el cual se dio a la fuga. El percance tuvo lugar sobre la autopista México–Guadalajara, dentro del municipio de Copándaro de Galeana.

Autoridades policiales informaron que lo anterior se registró durante la mañana de este miércoles, aproximadamente en el kilómetro 254, a la altura de la población de Congotzio. Varias personas intentaron ayudar a los afectados, quienes estaban prensados; la situación fue reportada al número de emergencias 911,

Después llegaron los rescatistas de Protección Civil, mismos que confirmaron el deceso de uno de los tripulantes del mencionado furgón, además otorgaron los primeros auxilios a los sobrevivientes y los canalizaron a un hospital de Ciudad Salud, ubicado en los límites de Charo y Morelia.