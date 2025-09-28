Michoacán: camión de carga impacta contra camioneta en la autopista Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo un tráiler con plataforma chocó contra una camioneta en la autopista Siglo XXI. Luego de la colisión las unidades se proyectaron hacía un desnivel, mientras que el remolque acabó obstruyendo la vialidad.

El aparatoso accidente se registró en el kilómetro 257 del tramo carretero Feliciano-Las Cañas, hasta donde se trasladaron paramédicos de Ambulancias AMBUMED, mismos que encontraron al conductor de una camioneta Chevrolet tipo Pick up de color azul con gris, atrapado dentro del automotor.