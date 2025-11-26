Michoacán: auto cae sobre techo de casa tras chocar con moto en Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automóvil cayó desde lo alto de una vialidad hacia un desnivel y terminó siniestrado sobre la techumbre de un domicilio ubicado en la colonia Pueblo Nuevo de esta ciudad de Zitácuaro.
El accidente ocurrió luego de que el vehículo chocara contra una motocicleta, cuyos dos ocupantes resultaron heridos, informaron autoridades policiales y de rescate.
Los hechos se registraron la tarde de este martes sobre la calle Presa de Valsequillo, casi esquina con Lago de Pátzcuaro. Vecinos del área avisaron al número de emergencias, tras lo cual acudieron los bomberos municipales, quienes otorgaron los primeros auxilios a los tripulantes del motociclo y los canalizaron a un hospital.
La identidad de los lesionados no fue revelada; uno de ellos tiene 22 años de edad y el otro, 30. En las labores de ayuda participaron civiles y elementos policiales; éstos últimos se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y aseguraron las unidades involucradas.
rmr