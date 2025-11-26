Michoacán: auto cae sobre techo de casa tras chocar con moto en Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automóvil cayó desde lo alto de una vialidad hacia un desnivel y terminó siniestrado sobre la techumbre de un domicilio ubicado en la colonia Pueblo Nuevo de esta ciudad de Zitácuaro.

El accidente ocurrió luego de que el vehículo chocara contra una motocicleta, cuyos dos ocupantes resultaron heridos, informaron autoridades policiales y de rescate.