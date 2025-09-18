Rescatan a menor retenida en domicilio de Morelia; hay tres detenidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía Morelia auxiliaron a una menor de edad, presuntamente víctima de privación ilegal de la libertad, durante un operativo realizado este jueves en la zona poniente de la capital michoacana.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre la avenida San Juanito Itzícuaro, a la altura de la colonia Sindurio.

Durante la intervención, los agentes brindaron atención médica y psicológica a la afectada.

Además, tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

agm