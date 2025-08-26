Matan a tiros a joven cuando caminaba por la calle, al poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego mientras caminaba por la calle Loma de la Carbonera, en el fraccionamiento Villas de la Loma, ubicado al poniente de Morelia.

De acuerdo con información de RED 113, el ataque ocurrió la mañana de este martes, cuando la víctima fue interceptada por un sujeto que vestía pantalón gris y sudadera verde. El agresor sacó un arma de fuego, le disparó y luego huyó del lugar.

Vecinos que presenciaron el hecho llamaron al número de emergencias. Momentos después, elementos motorizados de la Guardia Civil y paramédicos de rescate se presentaron en el sitio. Los socorristas confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo quedó tendido a un costado de la vialidad, a pocos metros de la avenida Madero Poniente. Debido a las diligencias de las autoridades, el acceso vehicular al fraccionamiento fue cerrado temporalmente.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso.

rmr