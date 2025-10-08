Matan a tiros a conductor de tráiler en libramiento de Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles, el conductor de un camión de carga fue asesinado a balazos y sin control la unidad chocó contra un poste de alumbrado público, sobre el libramiento Oriente, en el acceso al Hospital Regional.

De acuerdo con la información preliminar, el ofendido tripulaba un camión con caja seca, de color blanco y circulaba con dirección de norte a sur, cuando por motivos ignorados delincuentes armados abrieron fuego en su contra cerca de las 06:30 horas.

Inicialmente algunas personas observaron la unidad siniestrada, pensaron que se trataba de un accidente y lo reportaron, pero al arribo de los cuerpos de emergencia se confirmó que la persona había fallecido y presentaba impactos de bala.

Patrulleros acordonaron el área y se solicitaron la intervención de los especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las investigaciones correspondientes. Siendo ignorada hasta el momento la identidad del finado.