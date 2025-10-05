Matan a sujeto en la colonia San Juanito Itzícuaro, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue ultimado a balazos en la vía pública de la colonia San Juanito Itzícuaro, ubicada al poniente de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que el interfecto no está identificado y vestía uniforme de seguridad privada.

El hallazgo se registró durante la mañana de este domingo sobre la calle Manuel Villalongín y fue reportado por algunos habitantes al número de emergencias 911.

Después acudieron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, mismo que usaba pantalón negro con una línea blanca vertical a los costados, así como una chamarra negra y botas tácticas negras, él era delgado, moreno y tenía entre 43 50 años de edad.

Los oficiales delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual se encargó de las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue.

BCT