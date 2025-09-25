Matan a otra mujer en una "cachimba", ahora en Jacona, Michoacán

Fue durante la mañana de este jueves cuando, en el servicio de emergencias, se recibió un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en un local ubicado en el Libramiento Sur, en la esquina con Heriberto Jara.

Policías municipales, guardias civiles y guardias nacionales se trasladaron al sitio y, al interior del inmueble, localizaron a la mujer baleada e inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.