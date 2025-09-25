Matan a otra mujer en una "cachimba", ahora en Jacona, Michoacán
Jacona, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer, de quien aún se ignora su identidad, fue ultimada a balazos dentro de un negocio de venta de café, de los conocidos como “cachimbas”, en la colonia Emiliano Zapata de Jacona. Los asesinos, tras perpetrar el crimen, se dieron a la fuga.
Fue durante la mañana de este jueves cuando, en el servicio de emergencias, se recibió un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en un local ubicado en el Libramiento Sur, en la esquina con Heriberto Jara.
Policías municipales, guardias civiles y guardias nacionales se trasladaron al sitio y, al interior del inmueble, localizaron a la mujer baleada e inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.
Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron momentos después; sin embargo, al revisar a la víctima confirmaron que carecía de signos vitales. De la fallecida se ignora su identidad; se trata de una mujer que vestía mallas, suéter de color negro y botas de trabajo del mismo color.
La escena del crimen fue resguardada por los policías y, posteriormente, el personal especializado de la Fiscalía General del Estado acudió para emprender las actuaciones correspondientes e iniciar la respectiva carpeta de investigación.
Hasta el momento, suman al menos cinco homicidios durante el mes de septiembre en el municipio de Jacona:
4 de septiembre. Se registra homicidio a balazos en vivienda de la colonia Trasierra de Jacona.
8 de septiembre. Hombre es acribillado a balazos frente a su domicilio en la colonia Los Sabinos, Jacona.
11 de septiembre. Hallan a un hombre ejecutado en terreno baldío de la colonia Los Álamos, Jacona.
24 de septiembre. A balazos y por la espalda matan a un hombre, en el Centro de Jacona.
25 de septiembre. Matan a una mujer en “cachimba” del Libramiento Sur de Jacona.
rmr